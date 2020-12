Live Non è la D'Urso, Barbara D'Urso legge ultim'ora dal telefonino. Ma è delirio su twitter per la cover con i glitter | Foto

13 dicembre 2020 a

Barbara D'Urso regina della sua trasmissione Live Non è la D'Urso, ma anche di twitter. Nella puntata in onda su Canale5 di domenica 13 dicembre la conduttrice ha interrotto il dibattito in corso per leggere una notizia dell'ultima ora direttamente dal suo telefonino su possibili ulteriori restrizioni del Governo a causa della pandemia da Covid in concomitanza del Natale e del Capodanno.

In realtà sui social è scoppiato il delirio per il telefonino di Barbara D'Urso, che ha catturato l'attenzione per i glitter.

"Adoro", "Vivo per la cover sobria e basso profilo di Barbara", "Cover stellare", "Barbara una vera Queen".

Questi soltanto alcuni dei commenti che hanno invaso twitter.

Barbara D'Urso non finisce mai di stupire i suoi fan, e non solo loro.

Nel bene o nel male la conduttrice di Live Non è la D'Urso ha comunque creato uno stile inconfondibile.

