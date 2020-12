Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

13 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 14 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito le previsioni per la giornata per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

Oroscopo del Corriere di lunedì 14 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

ARIETE

Oggi purtroppo non avrete la possibilità di esprimere i vostri sentimenti nel modo in cui desiderate. Ma non è solo colpa del partner.

LEONE

Adorate la parte misteriosa e oscura del partner. Molti di voi lo immaginano con una maschera a coprire il volto: così risulta più affascinante.

SAGITTARIO

Questa giornata metterà a dura prova la maggior parte di voi. Dovrete lottare probabilmente con problemi che riguardano situazioni passate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.