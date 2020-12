Le previsioni dei tre segni zodiacali di acqua per la giornata

13 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 14 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua. Le previsioni.

Oroscopo del Corriere di lunedì 14 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

CANCRO

Il vostro cuore ha bisogno di far emergere le sue volontà. Grazie al favore di Venere e delle stelle, sta a voi rendervi vincenti in amore: siate proattivi!

SCORPIONE

È divenuto necessario prendere quella decisione che state rimandando da parecchio tempo. Dovete agire per risultare convincenti nella vostra scelta.

PESCI

Iniziate a percepire la stanchezza per gli sforzi intensi fatti negli ultimi tempi. Riposarsi è la soluzione più giusta per voi in questo momento.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.