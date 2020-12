Stasera in tv 13 dicembre, sul Nove la commedia Fuga dal Natale: cast, trama e trailer | Video

13 dicembre 2020 a

Commedia natalizia senza il politically correct sul Nove nella prima serata di domenica 13 dicembre. Alle 21,30 andrà in onda infatti Fuga dal Natale, con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Julie Gonzalo protagonisti. La trama vede al centro la famiglia Krank, composta da papà Luther, mamma Nora e la figlia ventitreenne Blair. Per la prima volta dalla sua nascita, Blair non trascorrerà il Natale con i genitori essendo partita per il Perù. Lo sconforto prende subito piede in mamma Nora, abituata a preparare meticolosamente ogni infinito dettaglio della festa di Natale. Questo il trailer del film

Luther invece recepisce la notizia in modo inaspettato: pur amando moltissimo Blair, decide di convertire l'impossibilità di vederla, in un'occasione per lui e la moglie, di abbandonare clichè, obblighi morali e commerciali che le feste possono imporre. Una vera e propria Fuga dal Natale! E così organizza una crociera ai Caraibi per lui e Nora. Partenza prevista: 25 dicembre. Convinta Nora (che si accerta di ottenere almeno le donazioni annuali per Chiesa e ospedale) i due cominciano a prepararsi per il tanto atteso viaggio. Ma le disavventure iniziano solo in quel momento. Regia di Joe Roth. Nel cast anche Dan Aykroyd, Cheech Marin, Jake Busey, Erik Per Sullivan, Austin Pendleton e René Lavan.

