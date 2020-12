Stasera in tv 13 dicembre, su Rai Premium il film Vita da star. La trama

13 dicembre 2020 a

E' Vita da star il film di questa sera su Rai Premium, inizio alle ore 21.20. Si tratta di una commedia del 2016 realizzata negli Stati Uniti. La regia è stata curata da Mike Rohl, mentre nel cast troviamo Debbie Gibson, Robert Gant, Pascale Hutton, Lauren McNamara. Debbie Taylor è stata una star, ma improvvisamente si ritrova sul punto di perdere tutto, compresa la sua libertà. E' in quel momento che quindi decide di fuggire dal suo Stato, l'Ohio. Si inventa insegnante di musica per un gruppo di talento, composto da ragazzini disadattati. Nella vita alla fine il successo non è tutto.

