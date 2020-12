Stasera in tv 13 dicembre, su Rai Movie il film Big Daddy un papà speciale. La trama

13 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 13 dicembre, su Rai Movie è programmato il film intitolato Big Daddy - Un papà speciale. Commedia americana del 1999, vede alla regia Dennis Dugan, mentre gli attori principali sono Adam Sandler, Joey Lauren Adams, Jon Stewart, Cole Sprouse. L'avvocato di 32 anni Sonny, viene improvvisamente scaricato dalla sua fidanzata. Per dimostrare che la ama e che è una persona affidabile, lui si spaccia come il padre naturale del piccolo Julian di cinque anni, adottato dopo la morte della madre. Il piano fallice e l'avvocato si ritrova a dover fare davvero il padre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.