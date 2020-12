Stasera in tv 13 dicembre, su Tv8 I delitti del BarLume con Un due tre stella: cast e trama

13 dicembre 2020 a

a

a

Torna l'appuntamento con la commedia noir de I delitti del BarLume su Tv8. Il titolo della puntata in onda dalle 21,30 domenica 13 dicembre è Un due tre stella. La nuova stagione balneare a Pineta è alle porte, quando improvvisamente sparisce il Viviani. È in pericolo? Si è allontanato volontariamente? Oppure l'hanno rapito gli alieni, come si convincono Gino e Pilade? Queste le ipotesi in campo.

Stasera in tv 6 dicembre, su Tv8 ancora I delitti del BarLume: la trama dell'episodio Ritorno a Pineta

Mentre il commissario Fusco cercherà di venire a capo dell'omicidio di un vecchio marinaio, si capirà che i due misteri sono profondamente legati e l'anello di congiunzione sembra essere Beppe Battaglia, un Lebowski con l'accento del Tufello insospettabilmente legato a Viviani. La quiete ritrovata, però, non può durare anche perché, oramai si sa, a Pineta non si può passare un'estate tranquilla. Regia di Roan Johnson. Nel cast Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Corrado Guzzanti, Filippo Timi, Stefano Fresi, Athos Davini e Mara Maionchi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.