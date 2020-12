Stasera in tv 13 dicembre, su Rai2 le serie americane Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: trama degli episodi

13 dicembre 2020 a

L'azione con le serie tv americane come sempre la domenica in prima serata su Rai2. Domenica 13 dicembre dalle 21,05 andrà in onda Ncis Los Angeles, con la ventesima puntata dell'undicesima stagione. A seguire Ncis New Orleans, ottavo appuntamento della sesta, per una serata all'insegna delle indagini del mondo dei militari americani.

Per Ncis Los Angeles andrà in onda l'episodio dal titolo Fuoco e fiamme: un incendio doloso divampa in una casa considerata sicura, nella quale l’Fbi sta tenendo sotto protezione l’attivista politica venezuelana Patricia Ruiz. A seguire Ncis New Orleans con la puntata L'ordine delle manguste: Anada Benjawan, Ministro degli Interni della Thailandia, è a New Orleans per firmare un contratto con la Hydrowall Systems, appaltatore di tecnologie contro le inondazioni

