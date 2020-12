Stasera in tv 13 dicembre, su Iris il film I dieci comandamenti. La trama

13 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 13 dicembre, sul canale Iris il film dal titolo I dieci comandamenti. Interminabile pellicola biblica del 1956 (3 ore e 40), regia a cura di Cecil Blount De Mille. Del cast fanno parte Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter, Edward G. Robinson. Il film racconta la vita di Mosè e di come guidò il suo popolo, schiavo di Israele, verso quella che era la Terra Promessa. Salì sulla vetta del Sinai e scese con il decalogo. La realizzazione del film allora costò l'incredibile somma di 13 milioni di dollari, ma ne incassò addirittura 43. Ottenne l'Oscar per gli effetti speciali.

