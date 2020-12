Grande Fratello Vip 5, il grido di Cristiano Malgioglio: "Guarda quanti uccelli". Ma Filippo Nardi lo prende in giro | Video

13 dicembre 2020 a

Cristiano Malgioglio sempre protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il cantante infatti durante la giornata di domenica 13 dicembre ha raggiunto il giardino dove stavano riposando Filippo Nardi e Samantha De Grenet. Malgioglio con la sua proverbiale ironia maliziosa ha cominciato a gridare: "Finalmente, guarda quanti uccelli. Che belli. Venite fuori ragazzi", ha affermato.

Ma a questo punto lo stesso Filippo Nardi ha preso bonariamente in giro il suo coinquilino: "Guarda Cristiano, come sei uscito tu gli uccelli sono andati via", ha sottolineato. Insomma, l'atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip 5 è per il momento serena. Lunedì 14 dicembre altra diretta con Alfonso Signorini, e siamo certi che lì torneranno un po' di tensioni.

