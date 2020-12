Zucchero Fornaciari e l'amore finito con la sua ex moglie Angela Figliè: "E' stata crudele con me per gelosia"

13 dicembre 2020 a

Zucchero Sugar Fornaciari sta promuovendo il suo ultimo album Sarebbe questo il mondo. E lo farà anche domenica 13 dicembre durante la puntata di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Rai3. Classe 1955, Adelmo Fornaciari - in arte Zucchero - è nato in provincia di Reggio Emilia il 25 settembre sotto il segno zodiacale della Bilancia. È uno dei cantautori di maggior successo della storia della musica italiana ed è amatissimo anche all’estero, grazie al suo mix tra blues e soul.

Ha una collezione di cappelli (circa 400), tra i suoi migliori amici figurano personaggi del calibro di Eric Clapton, Bono degli U2 e Sting. Zucchero Fornaciari è stato sposato con Angela Figliè da cui ha avuto due figlie, Alice e Irene, quest’ultima diventata una cantante di successo. Il matrimonio è naufragato negli anni 80 e successivamente ha sofferto di depressione. "La mia ex moglie è stata molto crudele con me per gelosia". Successivamente si è sposato una seconda volta con Francesca Mozer, dal cui amore è nato Adelmo Blue, terzo figlio di Zucchero.

