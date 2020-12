Paolo Conticini, il matrimonio con Giada Parra ma niente figli: voci di gelosia durante Ballando con le stelle

13 dicembre 2020 a

Paolo Conticini è felicemente sposato da sette anni con la 44enne Giada Parra, ex modella e miss, che ha lavorato anche in passato per il famoso brand Gucci. I due si sono sposati soltanto nel 2013, ma stanno insieme da oltre vent’anni. Laureata all’Università di Pisa in Scienze Politiche, la donna vive a Pisa nella casa di famiglia, anche se lo stesso attore ha più volte ammesso di essere spesso fuori per lavoro.

La coppia non ha figli, anche se pare che in passato non abbiano mai escluso l’idea. "Siamo contenti", ha detto Conticini. "E' come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato", ha affermato l'attore. In realtà ci sono state alcune voci di gelosia della moglie Giada Parra nel corso dell'ultima partecipazione di Conticini a Ballando con le stelle, per via dell'affiatamento con la partner di ballo Veera Kinnunen.

