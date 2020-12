Covid, Aldo Cazzullo a Domenica In su Angela Merkel: "Sarà antipatica, ma si dimostra sempre la più brava"

13 dicembre 2020 a

a

a

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo è stato tra gli ospiti di Domenica In nella puntata di domenica 13 dicembre. Il giornalista de Il Corriere della Sera è stato ospite nello spazio dedicato alla pandemia da Covid, in cui era insieme alla virologa Ilaria Capua e il regista Ferzan Ozpetek. Cazzullo ha parlato di Angela Merkel, chiamata in causa da Mara Venier quando ha ricordato come la cancelliera tedesca sia stata quasi materna nel richiamare all'attenzione e alla prudenza i cittadini della Germania. "Potrà essere anche antipatica - ha commentato Cazzullo - ma ogni volta si dimostra la più brava. E così accade in molti Paesi guidati da donne". "Ci salveranno loro", ha concluso il giornalista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.