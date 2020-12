Stasera in tv 13 dicembre, su Italia 1 il film Batman Begins. La trama

13 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 13 dicembre, su Italia 1 alle ore 21.15 è in programma il film Batman Begins. Genere fantastico, realizzato nel 2005, produzione americana. La regia è di Christopher Nolan. Il cast è composto da Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Cillian Murphy, Morgan Freeman, Gary Oldman, Ken Watanabe, Katie Holmes. Il giovane Bruce Wayne assiste al brutale assassinio dei suoi genitori e viaggia nel mondo per cercare di capire come combattere le ingiustizie. Tornato nella sua Gotham City si trasforma in Batman, l'eroe mascherato che usa la forza e l'intelligenza per affrontare le forze del Male che minacciano la città.

