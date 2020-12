Domenica In, Mara Venier a Gabriella Carlucci: "Con te ho rischiato la vita quando ti sei addormentata alla guida"

13 dicembre 2020 a

Gabriella Carlucci è tornata in tv ospite di Mara Venier nella puntata in onda su Rai1 di Domenica In di domenica 13 dicembre. Gabriella Carlucci e la conduttrice hanno ricordato l'esperienza in comune vissuta con il Cantagiro a inizio anni '90. Il viaggio in giro per l'Italia e le esperienze sul palco. Ma la Venier ha ricordato anche un aneddoto curioso, che adesso è diventato divertente ma che in quel tempo fu davvero spaventoso.

"Andavamo sempre in macchina, viaggiavamo la notte e guidavi sempre te perché io non avevo l'auto - ha raccontato Mara Venier alla Carlucci - una notte ti sei addormentata improvvisamente e se non c'ero io che ti ho svegliata andavamo contro un albero". Gabriella adesso ci ha riso sopra, ma quanta paura quella notte.

