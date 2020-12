Veronica Berti, la seconda moglie di Andrea Bocelli. Il colpo di fulmine e la figlia Virginia: "Ma lei è una comandina"

13 dicembre 2020 a

Andrea Bocelli è ora felicemente sposato con Veronica Berti, seconda moglie del tenore dopo il divorzio da Enrica Cenzatti. Classe 1984, 23 anni in meno di Bocelli, Veronica Berti aveva 21 anni quando incontrò per la prima volta l’artista. All’epoca lei era solamente una ragazza di provincia, sveglia, bellissima e con tanti sogni nel cassetto. Galeotta fu una festa a Ferrara in cui i due si conobbero, lasciandosi trasportare da subito dalla passione.

Andrea Bocelli e Veronica Berti hanno raccontato più volte di essersi innamorati all’istante. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine e dopo quel party non si sono più lasciati. Nel 2012 Veronica Berti ha reso Bocelli padre per la terza volta, dando alla luce Virginia. Due anni dopo hanno deciso di coronare il loro amore con le nozze, celebrate al Santuario di Montenero a Livorno. Di lei, Bocelli dice che ha il piglio da "comandina". Grazie a Veronica, il tenore ha riscoperto la "bontà morale della monogamia", come ha rivelato in una intervista a Vanity Fair.

