Andrea Bocelli, la prima moglie Enrica Cenzatti: i due figli, poi la separazione per via dei tradimenti del tenore

La storia sentimentale di Andrea Bocelli non è così lineare. Il tenore si è infatti sposato due volte. Ora è felicemente coniugato con Veronica Berti. La prima moglie invece è Enrica Cenzatti, pisana classe 1969. I due si sono conosciuti quando lei aveva soltanto 17 anni: tra i due nacque subito l’amore e così si sposarono nel giugno 1992. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Amos nel 1995 e Matteo nel 1997. Poi improvvisamente la loro storia d’amore è finita nel 2002. L’ex moglie era stanca dei gossip.



In varie interviste lo stesso Bocelli ha svelato il suo rapporto con l’amore: “Da giovane non ho avuto fortuna con le donne. Per carattere sono portato alle passioni, ma m’innamoravo quasi sempre da solo. Mi sono rifatto strada facendo", ha aggiunto. Infine, fu proprio l’ex moglie a decidere per l’addio tra i due visto che all’epoca sembrava che Bocelli frequentasse anche altre donne a insaputa di lei.

