Stasera in tv 13 dicembre, su Rete 4 il film Una famiglia perfetta. La trama

13 dicembre 2020 a

a

a

Una famiglia perfetta, è il titolo del film in programma stasera in tv, 13 dicembre, sulle frequenze di Rete 4, inizio alle ore 21.30. E' una commedia, produzione italiana del 2012, regia di Paolo Genovese. Molto ricco il cast: Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Eugenio Franceschini, Eugenia Costantini, Ilaria Occhini, Francesca Neri, Giacomo Nasta, Lorenzo Zurzolo, Paolo Calabresi, Sergio Fiorentini. Leone è un ricco potente e misterioso ma è solo. A Natale chiama una compagnia di comici che incarica di interpretare i parenti che non ha mai avuto. Gli attori cercano di portare in scena la famiglia perfetta, poi Alicia crea grande scompiglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.