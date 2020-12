Stasera in tv 13 dicembre, su Rai 4 il film Oltre la notte. La trama

13 dicembre 2020 a

Stasera in tv, domenica 13 dicembre, su Rai 4 il film Oltre la notte. Pellicola di genere drammatico, produzione tedesca del 2017, la regia è a cura di Fatih Akin mentre i principali attori sono Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch. La trama. Katja crolla quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato dinamitardo. Gli amici e la famiglia la aiutano ad arrivare ai funerali senza crollare, ma le lungaggini nella ricerca degli attentatori e le motivazioni per le morti senza senso, rendono molto complesso riuscire a superare il lutto e aprono nella donna ulteriori ferite e dubbi.

