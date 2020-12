Stasera in tv 13 dicembre, su Rai 1 il film Brave Ragazze con Ambra Angiolini. La trama

13 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 13 dicembre, su Rai 1 è in programma il film Brave Ragazze. E' una commedia realizzata nel 2019, produzione italiana e spagnola, regia a cura di Michela Andreozzi che è protagonista insieme ad Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico. La trama. Quattro amiche di Gaeta, disoccupate e frustate, si travestono da uomini per rapinare una banca. Anna è una donna sola con due figli, Maria è vittima di un marito violento, Chicca e Caterina sono sorelle, la prima è lesbica e vuole andarsene dall'Italia, la seconda vuole frequentare l'Università a Roma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.