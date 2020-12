Ascolti tv sabato 12 dicembre, All Together Now 2020 trionfa su Telethon: non delude Ricomincio da RaiTre

13 dicembre 2020 a

All Together Now 2020 vince la serata degli ascolti di sabato 12 dicembre. Il talent show di Canale5 condotto da Michelle Hunziker che ha visto trionfare l'italoindonesiano Eki, ha conquistato 3.784.000 spettatori, con uno share del 18,7%. Battuta la concorrenza di Telethon Festa di Natale, che si è fermata a 1.912.000 spettatori e uno share del 9,8%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.641.000 spettatori (6.2%), mentre Criminal Minds 1.440.000 spettatori (5.7%).

Su Italia1 Tomorrowland Il mondo di domani ha intrattenuto 1.865.000 spettatori (8.2%). Buon risultato per Ricomincio da Raitre su Rai3: il programma con Andrea Delogu e Stefano Massini è stato visto da 1.162.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Kidnap ha totalizzato una media di 1.259.000 spettatori (5.1%). Su La7 The Aviator ha registrato 439.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8 Sempre Natale è stato visto da 451.000 spettatori (1.8%). Infine la cronaca de Il caso Vannini sul Nove ha interessato 514.000 spettatori con il 2.2% di share.

