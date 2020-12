Pierfrancesco Favino, nel 2020 Hammamet e la Coppa Volpi a Venezia: ora la commedia con la moglie Anna Ferzetti | Video

13 dicembre 2020 a

Pierfrancesco Favino è senza dubbio attualmente il miglior attore italiano. In un 2020 caratterizzato dalla pandemia da Covid e da un periodo decisamente difficile per il cinema, l'attore romano si è saputo distinguere in diverse interpretazioni che l'hanno incoronato anche nel panorama internazionale come uno dei migliori in circolazione. Su tutte l'interpretazione di Bettino Craxi in Hammamet di Gianni Amelio, in cui si raccontano gli ultimi sei mesi di vita del leader del Psi, e la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia per il premio di migliore attore in Padrenostro di Claudio Noce. Ora Favino torna alla commedia con Tutti per 1, 1 per tutti, secondo capitolo della saga in chiave comica dei tre Moschettieri, per la regia di Giovanni Veronesi. Questo il video del trailer.

In quest'ultima pellicola che andrà in onda a Natale su Sky, è protagonista insieme a Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea. Nel cast c'è anche la compagna Anna Ferzetti. Domenica 13 dicembre Favino sarà ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio su Rai3. Appuntamento dalle 20,30.

