Gabriella Carlucci, amori e carriera: gli inizi con Tortora a Portobello ai due matrimoni e le imprese di Buona Domenica

13 dicembre 2020 a

a

a

Gabriella Carlucci è una delle tre sorelle famose nel mondo dello spettacolo insieme ad Anna e soprattutto a Milly. Gabriella si è distinta soprattutto negli anni Ottanta e Novanta, mentre ora da tempo si è dedicata ad altro. Andiamo a conoscerla meglio. Gabriella affiancò Enzo Tortora nello spettacolo Portobello in onda sulla Rai. Poi ha condotto numerosi programmi come il Festivalbar, il Festival di Sanremo e Buona Domenica su Mediaset. Qui si è distinta anche per le sue imprese coraggiose e spericolate, su tutti un Car Crash all'epoca della conduzione con Gerry Scotti.

La televisione lascia spazio alla politica. Sarà proprio per questa sua passione che deciderà di iscriversi con Forza Italia, trascinata dal carisma di Silvio Berlusconi. Nel 2001 viene eletta nella Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Trani. Nel 2010 diventerà sindaca di Margherita di Savoia, in provincia di Barletta. Nel 2011, però, lascia Il Popolo della Libertà per aderire all’Unione di Centro. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Carlucci è nata ad Alghero nel 1959. Ha sposato l'attore Gianfranco Jannuzzo, con cui però il matrimonio si è interrotto dopo pochi anni. Nonostante alcune difficoltà come la separazione e la morte dei genitori, la donna è riuscita a formare una famiglia felice. Oggi è sposata con Marco Catelli e insieme hanno avuto un figlio di nome Matteo. Lontana dal mondo della tv, attualmente Gabriella promuove i giovani talenti cinematografici all’estero ed è anche diventata un’organizzatrice di eventi. Domenica 13 dicembre sarà ospite di Mara Venier a Domenica In.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.