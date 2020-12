Eki e Rita Pavone spaccano a All Together Now 2020 con Cuore, introdotti da J-Ax. Il Muro esplode | Video

13 dicembre 2020 a

Nell'ultima puntata di All Together Now 2020, talent di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker, esibizione che spacca da parte di Eki (che poi ha vinto il programma) e una ancora scatenatissima Rita Pavone. Introdotta da J-Ax la coppia ha cantato Cuore, canzone che ha segnato la gioventù di milioni di italiani. Pavone nel 1963 proprio con Cuore, giovanissima, lasciò il Paese senza fiato e a 18 anni si consolidò come voce emergente del panorama italiano e non solo. Il pezzo era stato scritto da Barry Mann e Cynthia Weil, inciso da Wayne Newton. La versione originale in inglese non è mai arrivata nel nostro Paese. Clicca qui per ascoltare Cuore cantata da Eki e Rita Pavone.

