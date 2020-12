Linea Bianca, intervista di Ossini all'indesiderato Mauro Corona: è bufera. La Rai si scusa con il pubblico

13 dicembre 2020 a

La partecipazione di Mauro Corona nel corso della puntata di Linea Bianca andata in onda sabato 12 dicembre ha scatenato un vero e proprio caso in Rai.

L'intervista da parte del conduttore del programma Massimiliano Ossini allo scrittore "bandito" dalla rete per le sue espressioni contro Bianca Berlinguer a Cartabianca, non è andata giù ai vertici Rai, tanto che la stessa Rai è intervenuta domenica 13 dicembre con una nota.

"In merito all’intervista allo scrittore Mauro Corona trasmessa nella puntata di Linea bianca, Rai1 - si legge in un comunicato - si scusa per la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un’espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai". Insomma, Mauro Corona fa sempre discutere.

