Domenica Live, anticipazioni domenica 13 dicembre: tra gli ospiti Iva Zanicchi. Spazio al caso della figlia di Fantozzi

Appuntamento ricco di ospiti come sempre a Domenica Live, il programma in onda su Canale5 domenica 13 dicembre condotto da Barbara D'Urso. Tra gli ospiti in studio della puntata di oggi dalle 17 ci sarà Iva Zanicchi, la quale ha da poco sconfitto il Covid ma ha perduto, sempre per questo virus, l'amato fratello, considerato dalla cantante come un figlio. Ampio spazio verrà dedicato anche al caso della figlia di Fantozzi, l'attrice che ha interpretato ormai tanti anni fa la figlia del ragioniere Ugo, in difficoltà economica.

A Domenica Live ci saranno anche Guenda Goria, il fratello Gian Amedeo e il padre Amedeo, che parleranno della situazione in famiglia e soprattutto di Maria Teresa Ruta, madre di Guenda e Gian Amedeo, che è impegnata nella casa del Grande Fratello Vip 5.

