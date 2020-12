Stasera in tv 13 dicembre, su La7 torna Non è l'Arena: anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti

13 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 13 dicembre, su La7 come tutte le domeniche appuntamento con Non è l'Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Anche per oggi la puntata si annuncia intensa e ricca di ospiti. Ovviamente focus sul Covid, sulla gestione sanitaria e sui provvedimenti del governo. Si parlerà ancora del caso del piano pandemico su cui sta indagando la Procura di Bergamo. I familiari delle vittime del virus vogliono la verità. Giletti affronterà l'argomento con Pierpaolo Sileri, Bruno Vespa, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Consuelo Locati e Floriana Bulfon.

Alessandro Cecchi Paone e Tommaso Cerno affronteranno il caso Benotti sulla vicenda mascherine, inoltre inchiesta sulla gestione dell'emergenza in Campania, filmati inediti sull'ormai famoso ospedale modulare del Ruggi di Salerno. In questo caso come ospiti a Tommaso Cerno si aggiungeranno Luigi De Magistris e Luigi Greco. Sarà affrontato di nuovo anche la vicenda Sicilia, dove i dati sul Covid continuano a non convincere. Sarà presente Ruggero Razza, assessore alla salute della Regione.

Il programma condotto da Massimo Giletti tornerà infine sul caso Genovese, dopo che sono stati indagati l'ex fidanzata dell'imprenditore milanese accusato di violenza sessuale e il suo amico e dj Daniele Leali. In studio Nunzia De Girolamo, Luca Telese e Annamaria Bernardini De Pace.

