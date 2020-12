Eki, da cantante di strada a vincitore di All Together Now. Il dolore per la perdita della mamma, l'infinita passione per la musica: ecco chi è | Video

13 dicembre 2020 a

a

a

Chi è Eki, il vincitore di All Together Now 2020? Kam Cahayadi, questo è il suo vero nome, ha 33 anni ed è nato a Giacarta, capitale dell'Indonesia. Tempo fa ha lasciato la sua famiglia, le sue quattro sorelle e il fratello, per trasferirsi a Milano proprio per dedicarsi alla sua grande passione: il canto. Ha sofferto molto per la scomparsa della mamma che ha causato anche la forte depressione del padre. Artista di strada, spesso si esibisce davanti al Duomo di Milano e i passanti restano incantati dalle sue interpretazioni. Nello show fin dalla prima puntata ha convinto il Muro e la giuria del reality di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker ed è subito stato considerato un possibile favorito per la vittoria finale, poi centrata. Il successo per lui è una immensa soddisfazione professionale e personale, ma rappresenta anche una preziosa conquista dal punto di vista economico, visto che ottiene il premio da 50mila euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.