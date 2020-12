All Together Now 2020, nella finale Dalila Cavalera sceglie Gabri di Vasco Rossi. Ma non basta | Video

13 dicembre 2020 a

Nella finale di All Together Now 2020 la musica è cambiata, Dalila Cavalera si presenta sul palco con il suo cavallo di battaglia. Ripropone, infatti, Gabri, uno dei pezzi più amati di Vasco Rossi. La 23enne originaria di Nardò (in provincia di Lecce) interpreta il brano del Comandante in maniera intensa, ovviamente personalizzandolo. Gabri è una canzone del 1993 dell'album Gli spari sopra. Il Muro e la giuria applaudono con entusiasmo, ma l'esibizione non è sufficiente per battere Eki: è lui a vincere l'edizione 2020 del talent di Canale 5 presentato da Michelle Hunziker. Entrambi commossi i finalisti. Clicca qui per vedere il video dell'esibizione di Dalila Cavalera.

