All Together Now 2020, l'ultima esibizione di Eki: Tappeto di Fragole | Video

13 dicembre 2020 a

a

a

Nella finale di All Together Now 2020 la musica è cambiata, l'ultima esibizione di Eki è stata il brano Tappeto di Fragole. L'artista di strada di Milano è riuscito a conquistare tutti con la bravura, la semplicità e la simpatia e alla fine Michelle Hunziker l'ha proclamato vincitore della terza edizione della sfida musicale di Canale 5. Il brano Tappeto di Fragole è un singolo dei Modà, del loro quarto album dal titolo Viva i romantici. L'esibizione di Eki è stata salutata con una vera e propria ovazione da parte del Muro e della giuria. Clicca qui per vedere l'ultima esibizione di Eki.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.