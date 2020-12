All Together Now 2020, il vincitore è Eki. In finale ha battuto Dalila Cavalera. Il video della proclamazione | Video

13 dicembre 2020 a

All Together Now la musica è cambiata: è stato Eki a vincere l'edizione 2020 della sfida di Canale 5, giunta alla terza edizione. La proclamazione è arrivata ben oltre la mezzanotte quando Michelle Hunziker aveva alla sua sinistra Eki e alla sua destra Dalila Cavalera. A decretare il verdetto è stato il voto combinato assegnato dai giudici J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga e dai 100 componenti del Muro. A Kam Eki Cahayadi va un premio di 50mila euro. Ha 33 anni, è originario di Giacarta e quando Hunziker ha pronunciato il suo nome, è caduto in ginocchio, ha appoggiato il volto a terra, poi alzato gli occhi al cielo. Clicca qui per vedere il momento della proclamazione del vincitore dell'edizione 2020 di All Together Now.

