Stasera in tv, 12 dicembre (a dire il vero stanotte, palinsesto 13 dicembre), su Rai 3 nuovo appuntamento con Un giorno in Pretura a partire dalle ore 00.40. Il programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra si occupa nuovamente del caso di Federico Aldrovandi: Un giorno in Pretura Quindici anni senza Federico Aldrovandi, la paura di parlare. Nel quindicesimo anniversario della sua morte si continua a ricostruire la vicenda processuale presso la Corte d'Assise di Ferrara. La quarta ed ultima puntata si occupa in particolare delle testimonianze degli abitanti della zona di via Ippodromo, dove il ragazzo ha perso la vita nella tragica alba del 25 settembre 2005. C'è chi ha visto, ma poi ha avuto per molto tempo paura di parlare. Se le dichiarazioni fossero attendibili, sarebbero di estrema importanza fino ad inchiodare i quattro imputati. La puntata è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

