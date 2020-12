Le previsioni dei tre segni zodiacali di acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di domenica 13 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua. Le previsioni.

CANCRO

La tensione arriva da tutti i lati e vi costringe a fare una mossa. Cercate di non sentirvi sotto pressione per qualcosa che non volete fare.

SCORPIONE

Lasciatevi andare all'espansività quando vi relazionate con gli altri. Oggi la comunicazione può essere una parte fondamentale della giornata.

PESCI

Per via del lavoro vi ritrovate troppo spesso a mangiare velocemente. Almeno oggi rilassatevi: godetevi il pasto e tutto il resto della giornata.



