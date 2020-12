Paolo Belli, una vita dedicata alla musica e un grande amore: Deanna. Sanremo, Ballando con le stelle e il figlio adottivo

12 dicembre 2020 a

Il cuore e la professionalità a disposizione di una nobile causa come quella di Telethon. Stasera in tv, 12 dicembre, l'artista Paolo Belli sarà impegnato in prima serata nella maratona per la raccolta di fondi per la ricerca nelle malattie rare, su Rai 1. Nato in provincia di Modena il 21 marzo dl 1962, Belli è un appassionato di musica da sempre. Il gruppo Ladri di Biciclette l'ha fondato nel 1984 e ne è rimasto leader fino al 1991.

Con il gruppo ha partecipato al Festival di Sanremo del 1989 con Dr. Jazz e Mr. Funk. L'anno dopo Sotto questo sole, interpretata insieme all’amico Francesco Baccini. Come solista ha partecipato al Festival del 2009. Oltre a continuare la sua attività di autore di canzoni e concertista, è il braccio destro di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Sua moglie è Deanna, i due stanno insieme fin dagli anni Ottanta. Hanno adottato un ragazzo di origini bielorusse, arrivato in Italia quando aveva solo otto anni. Poi si è innamorato di una ragazza del suo Paese dove è tornato.

