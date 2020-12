L'Eredità, Massimo Cannoletta perde il titolo: il nuovo campione è Marco. Ma nella Ghigliottina non spinge sul Pedale

12 dicembre 2020 a

a

a

Puntata con colpo di scena a L'Eredità, il quiz di Rai1 in onda tutti i giorni dalle 18,45 e condotto da Flavio Insinna. Il super campione Massimo Cannoletta ha perso il titolo nel gioco del Triello, cadendo su una domanda relativa a Federico Garcìa Lorca.

Il nuovo campione è Marco, che si è presentato al gioco finale della Ghigliottina con in ballo un montepremi da 210.000 euro. Ma dopo le parole Sport, Albero, Rubinetto, Charleston e Macchina il bottino è sceso a 52.500.

L'Eredità, Massimo Cannoletta torna campione ma nella Ghigliottina trova una Spina: niente premio finale

Per lui niente da fare per quanto riguarda la soluzione: Marco ha optato per Marrone. Una parola che però si è rivelata sbagliata. La chiave per la Ghigliottina era Pedale. Marco quindi difenderà il titolo domenica 13 dicembre, quando tornerà anche il super campione Massimo Cannoletta. Appuntamento su Rai1 sempre dalle 18.45.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.