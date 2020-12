The Aviator, la storia vera di Howard Hughes: amori, affari, passioni, imprese e la lunga lista di attrici conquistate

12 dicembre 2020 a

The Aviator, il film in programma stasera 12 dicembre su La7, racconta la storia di Howard Robard Hughes. Una biografia molto romanzata di un uomo che è stato uno dei più ricchi degli Stati Uniti per diversi anni. Nato a Huston nel giorno della vigilia di Natale del 1905 e morto nella stessa città quando non aveva ancora 71 anni (5 aprile 1976), è stato un grande imprenditore, ma al tempo stesso anche regista, aviatore, produttore cinematografico. E' considerato uno dei personaggi americani più brillanti del secolo scorso, capace di far nascere nuovi aerei. Complesso e a volte contraddittorio, ma geniale e senza paura. Nella sua vita fu costretto a fare i conti anche con disturbi mentali. Ebbe la grande fortuna che suo padre era un grande magnate del petrolio e lui ereditò un vero e proprio impero.

La vita dell'imprenditore Howard Hughes, la passione per il volo e quella per le donne

Nel 1929 era già divorziato dalla prima moglie. Si lanciò nel cinema sia come produttore e con esperienze da regista e tra gli anni Trenta e Quaranta era considerato il più ricco d'America. Dopo le storie con varie splendidi attrici dell'epoca, da Katharine Hepburn a Bette Davis, passando per Ginger Rogers, Jean Harlow, Ava Gardner e tante altre, si sposò di nuovo nel 1957 con Hean Peters, anche lei protagonista del cinema.

Ma oltre ai film aveva un'altra grande passione: il volo. Fondò una casa di produzione di aerei e poi la compagnia Twa che iniziò i collegamenti con l'Europa. Film, fiction, romanzi e addirittura fumetti hanno ricostruito la sua vita, che rimane comunque piena con tanti misteri. Secondo recenti ricostruzioni sarebbe morto forse addirittura di Aids, quando ancora la malattia era totalmente sconosciuta. Ha lasciato un patrimonio stimato sui due miliardi di dollari.

