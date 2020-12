Stasera in tv 12 dicembre, su Iris John Travolta in Nome in codice Broken Arrow: cast, trama e trailer | Video

12 dicembre 2020 a

Film d'azione in prima serata su Iris sabato 12 dicembre, canale 22 del digitale terrestre. Alle 21,10 andrà in onda infatti Nome in codice Broken Arrow, con John Travolta protagonista. Questo il trailer in lingua originale.

La storia è ambientata nel deserto dello Utah. Il maggiore Deakins e il capitano Hale si trovano a bordo di uno Stealth armato con due testate nucleari. Improvvisamente l'aereo precipita. Mentre tenta di salvarsi la pelle Hale intuisce che non si tratta di un incidente. Deakins ha deciso di sottrarre le testate atomiche per porre in atto un terribile ricatto. Il film è diretto da John Woo. Nel cast, oltre a John Travolta, Christian Slater, Delroy Lindo, Bob Gunton, Frank Whaley, Samantha Mathis, Jack Thompson, Howie Long e Vondie Curtis-Hall. Appuntamento alle 21,10 su Iris.

