Stasera in tv 12 dicembre, su Rai Movie il film Professore per amore con Hugh Grant. La trama

12 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 12 dicembre, su Rai Movie è in programma il film dal titolo Professore per amore. Commedia del 2014, produzione americana, regia a cura di Marc Lawrence. Del cast fanno parte Hugh Grant, Marisa Tomei, Allison Janney, Bella Heathcote, J. K. Simmons, Chris Elliott, Aja Naomi King, Jason Antoon, Maggie Geha. Lui è uno scrittore premio Oscar, ma è in crisi ed è costretto a lasciare Hollywood per andare a insegnare sceneggiatura in un piccolo paesino della East Coast. Tra tutti i suoi studenti c'è una giovane mamma, single e molto bella, che ovviamente cattura immediatamente la sua attenzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.