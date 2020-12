Anna Tatangelo, look sexy per la finale di All Together Now 2020: minigonna e tacchi a spillo firmati Versace | Foto

12 dicembre 2020 a

Anna Tatangelo sempre più sexy. La cantante infatti è prontissima per l'appuntamento con la finale di All Together Now 2020, il talent show condotto da Michelle Hunziker in onda su Canale5 dalle 21,30 sabato 12 dicembre. La Tatangelo si presenterà con un look super sexy. Camicetta colorata, con minigonna da urlo rossa e tacchi a spillo vertiginosi fucsia.

La cantante è uno dei quattro giudici del programma insieme a Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax. Ironia della sorte, nella serata di sabato 12 dicembre il programma con Anna Tatangelo sarà in concorrenza con la Festa di Natale per Telethon con l'ex marito della cantante, Gigi D'Alessio.

