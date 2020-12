Stasera in tv 12 dicembre, su Rete 4 il film Kidnap. La trama

12 dicembre 2020 a

a

a

E' Kidnap il film in programma stasera in tv, 12 dicembre, su Rete 4. Pellicola del 2015, produzione americana, genere thriller. La regia è a cura di Luis Prieto, mentre del cast fanno parte Halle Berry, Lew Temple, Dana Gourrier, Malea Rose. La trama. Kate subisce il rapimento di suo figlio. Ovviamente non è disposta a lasciare il bambino nelle mani di un criminale. Decide di reagire, anche se è una donna sola e molto spaventata. Si mette alla caccia del rapitore in una disperata corsa contro il tempo. E' disposta a tutto pur di portare a casa il figlio e di certo non le mancheranno i rischi da correre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.