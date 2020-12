Stasera in tv 12 dicembre, su Rai2 le serie americane S.W.A.T., Criminal Minds e Blue Bloods: le anticipazioni

12 dicembre 2020 a

a

a

Serie tv americane come sempre su Rai2 in prima serata sabato 12 dicembre. Dalle 21,05 ultimo episodio della terza stagione di S.W.A.T., poi la quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds con l'ottava puntata, e infine la decima stagione di Blue Bloods con il terzo episodio.

Stasera in tv 5 dicembre: su Rai2 le serie americane di S.W.A.T, Criminal minds e Blue Bloods: le anticipazioni

Si inizia dunque con S.W.A.T., con il finale di stagione intitolato Scacco matto: Harper, il suo ragazzo Beau e due loro amici rubano quattro preziosi pezzi di una scacchiera. Beau viene arrestato, ma quando esce su cauzione, si mette con Harper alla ricerca della refurtiva. A seguire, intorno alle 21,50, Criminal Minds con l'ottavo episodio della 15esima stagione, Albero genealogico: Prentiss e J.J. si trovano di fronte ad importanti decisioni da prendere in merito al loro futuro, mentre la B.A.U. si reca a Beaumont, in Texas, per indagare su una serie di uomini d’affari assassinati. Infine Blue Bloods, con la puntata dal titolo Fratelli e sorelle: il nuovo capo di Eddie e della sua compagna fa di tutto per tormentarle. Nonostante la sua ostilità, le due poliziotte riescono a conquistare la fiducia di uno strano testimone che identifica un pericoloso assassino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.