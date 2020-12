Stasera in tv 12 dicembre, su Italia 1 il film Tomorrowland, il mondo di domani con George Clooney. La trama

12 dicembre 2020 a

Stasera in tv, sabato 12 dicembre, su Italia 1 è in programma il film dal titolo Tomorrowland, il mondo di domani. E' una pellicola realizzata nel 2015, produzione americana, regia a cura di Brad Bird. Del cast fanno parte George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie, Raffey Cassidy, Keegan-Michael Key, Kathryn Hahn, Tim McGraw, Thomas Robinson. La trama. Un uomo e una donna molto più giovane, intraprendono una missione estremamente pericolosa: svelare i segreti di una misteriosa dimensione spazio-temporale che è conosciuta come Tomorrowland. Le difficili e rischiose imprese finiranno per cambiare per sempre le loro vite, ma anche i destini di tutto il mondo.

