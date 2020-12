Stasera in tv 12 dicembre, su La7 il film The Aviator con Leonardo Di Caprio e Cate Blanchett. La trama

12 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 12 dicembre, su La7 a partire dalle ore 21.15 è in programma il film The Aviator. Genere biografico, realizzato nel 2004, produzione americana. Regia del grande Martin Scorsese. Nel cast troviamo Leonardo Di Caprio, Cate Blanchett, Gwen Stefani, Kate Backinsale. Come scritto è una biografia, ma molto romanzata, di Howard Hughes. Chi era? Un imprenditore cinematografico che aveva una grande passione per l'aviazione. E' stato uno dei più ricchi d'America nei suoi tempi, famoso per le conquiste in campo famminile: da Hepburn a Jean Harlow fino ad Ava Gardner e tante altre. Il film ci aiuta a conoscerlo da vicino.

