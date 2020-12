Stasera in tv 12 dicembre, sul Nove lo speciale su Il caso Vannini: testimonianze e filmati inediti

12 dicembre 2020 a

Appuntamento con la cronaca in prima serata sul Nove sabato 12 dicembre. Dalle 21,30 andrà in onda infatti Il caso Vannini, il racconto della clamorosa vicenda appunto di Marco Vannini, con le analisi sui vari aspetti ancora irrisolti della vicenda. Il 30 settembre scorso è arrivata la decisione dei giudici del processo di appello bis per la morte del giovane avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015, ucciso ad appena 21 anni da un colpo di pistola mentre era a Ladispoli, sul litorale romano, a casa della sua fidanzata. La Corte d'Assise d'Appello ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale.

La moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico Ciontoli sono stati inoltre condannati a nove anni e quattro mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. Nel corso dello speciale saranno mandate in onda testimonianze, filmati e opinioni di esperti per ricostruire il filo di questa terribile pagina di cronaca nera italiana. Appuntamento dalle 21,30 sul Nove.

