Verissimo, Elisabetta Franchi sul marito Alan: "Il mio primo amore, ma a 16 anni l'ho lasciato con la scusa delle sigarette" | Video

Elisabetta Franchi si è raccontata a cuore aperto a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin in onda su Canale5. Dall'infanzia turbolenta, caratterizzata dal rapporto difficile con i genitori alla tragica morte del suo primo marito, Sabatino Cennamo. Una morte arrivata con la figlia di soli 5 mesi, Ginevra, cresciuta poi praticamente da sola.

Nella parte finale dell'intervista, la stilista con 2,8 milioni di followers su Instagram ha rivelato pure la genesi dell'amore con il suo attuale marito, Alan Scarpellini.

Elisabetta Franchi e la sua storia a Verissimo

"E' stato il mio primo amore quando avevo 16 anni, poi l'ho lasciato dicendogli che andavo a prendere le sigarette. In realtà mi stavo per sposare con il mio primo marito - ha raccontato -. Mi odiava in pratica, non si fidava giustamente. Ci siamo ritrovati io vedova e lui separato. Ma Leone è stata la nostra prova d'amore". Ora il matrimonio va a gonfie vele.

