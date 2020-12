Andrea Delogu, vita privata e carriera: dall'infanzia a San Patrignano all'amore con il Libanese di Romanzo Criminale | Video

12 dicembre 2020 a

Una infanzia particolare quella vissuta da Andrea Delogu, oggi volto noto della tv italiana. Andrea infatti ha trascorso i suoi primi anni per buona parte nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori, che lì si sono conosciuti. Andrea ha sempre parlato in modo libero della sua esperienza, che ha raccontato anche nel romanzo del 2014, La collina, scritto insieme ad Andrea Cedrola. La sua carriera televisiva la vede protagonista nei programmi Stracult, Parla con lei e Dance Dance Dance. Sarà però l’edizione 2020 de La vita in diretta Estate su Rai1, che conduce in coppia con Marcello Masi, a farla conoscere al grande pubblico. La Delogu è pure conduttrice radiofonico e ha recitato recentemente nel film Divorzio a Las Vegas, con Giampaolo Morelli. E' sposata dal 2016 con l'attore Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale. La storia però, non è iniziata nel migliore dei modi. I due infatti si sono lasciati per ben due volte, dopo soli 4 mesi dall’inizio della relazione e anche in un secondo momento. Andrea Delogu vive con il marito a Roma, città natale di quest’ultimo. Sabato 12 dicembre la prima puntata del suo nuovo programma, Ricomincio da Rai3. Questo il promo.

Appuntamento dalle 21,30.

