Stasera in tv 12 dicembre, su Rai 3 il nuovo programma Ricomincio da RaiTre. Anticipazioni e ospiti

12 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 12 dicembre, su Rai 3 è in programma un nuovo programma. L'idea è quella di dare la possibilità di esibirsi a tanti artisti che a causa del Covid non riescono a lavorare. Quattro le puntate previste. Oltre a stasera, sabato 19, poi due domeniche: 27 dicembre e 3 gennaio. Il titolo è Ricomincio da RaiTre. In pratica un gigantesco cartellone nazionale. Il direttore artistico è Massimo Romeo Piparo, anche autore con Felice Cappa e Stefano Massini, quest'ultimo sarà anche conduttore con Andrea Delogu. Tutto al Teatro Sistina di Roma. Di seguito gli ospiti della prima puntata di stasera. Alessio Boni porterà un monologo dallo spettacolo Il Visitatore. Luca & Paolo un pezzo sui negazionisti. Tullio Solenghi e Massimo Lopez uno dei loro cavalli di battaglia, lo sketch dei due papi e la canzone natalizia Let it snow. E ancora Full Monty, il musical di Terrence Mc Cally e David Yazbec dall’omonimo film del 1997, nella messa in scena di Massimo Romeo Piparo, con Luca Ward, Paolo Conticini, Nicolas Vaporidis, Gianni Fantoni e Jonis Bascir. L’attrice Valentina Lodovini reciterà un estratto dallo spettacolo Tutta casa letto e chiesa. Marco Paolini sarà in collegamento dal Teatro Villa dei Leoni di Mira in provincia di Venezia per commentare le immagini del suo ultimo spettacolo. Paolo Jannacci canterà alcuni brani e, nel corso dello spettacolo, accompagnerà monologhi dei presentatori Stefano Massini e Andrea Delogu. Ci sarà anche la danza contemporanea, con un pezzo creato per l’occasione dal coreografo fiorentino Virgilio Sieni. Un inedito duo teatrale, formato da Vinicio Marchioni e Francesco Montanari, si esibirà in un brano concepito con Stefano Massini. La giovane attrice e drammaturga Marta Cuscunà tornerà sul tema della discriminazione di genere. In collegamento da Palermo, l’attrice e regista Emma Dante mostrerà le immagini del suo nuovo progetto sulle fiabe che ha sviluppato insieme a suo figlio. Chiusura con il teatro più classico di William Shakespeare, insieme a Glauco Mauri e Roberto Sturno. Programma di Felice Cappa, Stefano Massini, Massimo Romeo Piparo, scritto con Serena Fornari e Pamela Maffioli. La direzione artistica è di Massimo Romeo Piparo. Produttore esecutivo Giulia Lanza, regia di Stefano Vicario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.