Stasera in tv 12 dicembre, su Tv8 il film sentimentale Sempre Natale: cast e trama

12 dicembre 2020 a

a

a

Film sentimentale in prima serata su Tv8 sabato 12 dicembre. Dalle 21,30 andrà in onda Sempre Natale; la trama racconta la storia di Sophia Worthy (Chelsea Hobbs), una produttrice di reality show televisivi, sempre in cerca di una nuova idea, la classica donna in carriera che lascia poco spazio alla propria vita privata. Quando Sophia inizia a lavorare a un nuovo progetto che andrà in onda durante le feste, incontra Will (Christopher Russell), il protagonista, un ragazzo che celebra il Natale ogni giorno dell'anno. I due non potrebbero essere più diversi, eppure, ben presto, Will fa breccia nel suo cuore.

Ascolti tv, The Voice Senior su Rai1 batte ancora il Grande Fratello Vip: ottimo terzo posto per Fratelli di Crozza

Il film è diretto da Christie Will Wolf. Nel cast Ken Camroux-Taylor, Michael Ryan, Lucia Walters, Jill Morrison, Christopher Russell, Chelsea Hobbs, Matthew Kevin Anderson, Jeffrey C.R. Wallace, Donna Benedicto, Anesha Bailey, Robyn Bradley, Khamisa Wilsher, Janet Glassford, Jamall Johnson e Sasha Hayden.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.