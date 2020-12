Elisabetta Gregoraci a Verissimo: "Mio figlio Nathan geloso di Pierpaolo Pretelli, mi è dispiaciuto" | Video

12 dicembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci si è raccontata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di sabato 12 dicembre la showgirl ha rivelato tutti i dettagli del ritorno (lento) alla normalità. L'esperienza nella casa più spiata d'Italia è stata caratterizzata dall'amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, che non si è trasformata in qualcosa di più. Ma qualche strascico lo ha lasciato pure a casa, con suo figlio Nathan.

"Ora è più grande e mi ha fatto tante domande - ha spiegato - era un po' geloso di Pierpaolo, dei nostri abbracci. E questa cosa mi è dispiaciuta un po'". "Tre mesi sono tantissimi, il Gf è un programma molto forte che mi ha messo a nudo - ha affermato - ho subito degli attacchi. Ma sono più forte di prima".

L'intervista di Elisabetta Gregoraci a Verissimo

Non sono mancati i riferimenti all'ex marito Flavio Briatore, che l'ha anche un po' sgridata per il fatto di essere stato tirato in ballo in troppe circostanze, anche se per lei dall'imprenditore ci sono stati pure complimenti: "Mi ha detto che sono stata coraggiosa".

