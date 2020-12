Serena Rossi, vita privata e carriera: da Un posto al sole l'amore con Davide Devenuto. L'apice con la fiction su Mia Martini

12 dicembre 2020 a

Ora è una certezza nel panorama della tv italiana. Serena Rossi è un'attrice e cantante napoletana. Figlia d'arte, è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione alla fiction Rai Un Posto al Sole, nel ruolo di Carmen Catalano. Nel 2007 approda sul grande schermo recitando nel film Liberarsi Figli di una rivoluzione minore, opera prima di Salvatore Romano. Dopo aver partecipato ad altre note serie tv come Che Dio ci aiuti, Ris Roma Delitti imperfetti, L’ispettore Coliandro e Squadra Mobile, nel 2019 ha interpretato Mia Martini nel biopic Io sono Mia. In tv ha brillato in una edizione di Tale e quale show, nella quale ha dato vita a imitazioni rimaste nella storia del programma.

Da noi a ruota libera su Rai1, ospiti di Francesca Fialdini di oggi domenica 11 ottobre: da Gassmann a Serena Rossi

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2008 l’artista napoletana è sentimentalmente legata a Davide Devenuto, di 13 anni più grande e conosciuto sul set di Un Posto al Sole, in cui Davide interpretava Andrea Pergolesi. La coppia ha un figlio, Diego, nato nel 2016. Tornando alla sua carriera, nel 2013 ha prestato la sua voce ad Anna nel film d’animazione Disney Frozen Il regno di ghiaccio, mentre nel 2018 è la voce delle canzoni della versione italiana di Il ritorno di Mary Poppins. Sabato 12 dicembre Serena Rossi sarà ospite su Rai1 ne La maratona di Telethon.

